Мінприроди відібрало ліцензії на поводження з небезпечними відходами у 26 спецпідприємств

Повідомляється, що 13 червня Міністерство позбавило права зберігати небезпечні відходи ДП "Новатор", збирати та зберігати небезпечні відходи ТОВ НВП "Укрекопромпроект". Також, міністерство позбавило ліцензії на збирання, перевезення та зберігання небезпечних відходів ТОВ "Вторальянс".

Загалом, з початку року ліцензій на поводження з небезпечними відходами позбавлено 26 спецпідприємств, що становить близько 10% від загальної кількості зареєстрованих у цій сфері.



До кінця року Мінприроди має завершити перевірку загалом 130 спецпідприємств, 50% - вже перевірено.