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Мінприроди відібрало ліцензії на поводження з небезпечними відходами у 26 спецпідприємств

Мінприроди відібрало ліцензії на поводження з небезпечними відходами у 26 спецпідприємств

Київ • УНН

 • 6982 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Минулого тижня Міністерство екології та природних ресурсів анулювало ліцензію на поводження з небезпечними відходами черговим спецпідприємствам. Про це йдеться на сайті міністерства, передає УНН.

Повідомляється, що 13 червня Міністерство позбавило права зберігати небезпечні відходи ДП "Новатор", збирати та зберігати небезпечні відходи ТОВ НВП "Укрекопромпроект". Також, міністерство позбавило ліцензії на збирання, перевезення та зберігання небезпечних відходів ТОВ "Вторальянс".

Загалом, з початку року ліцензій на поводження з небезпечними відходами позбавлено 26 спецпідприємств, що становить близько 10% від загальної кількості зареєстрованих у цій сфері.

До кінця року Мінприроди має завершити перевірку загалом 130 спецпідприємств, 50% - вже перевірено.

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