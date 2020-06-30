Минобразования: начали работу "горячие линии" и приемная граждан по поступлению-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня начали работу консультационные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020 Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"30 июня начали работу консультационные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020. Они будут работать до 15 сентября включительно", - говорится в сообщении.
Сообщается, что абитуриенты, их родители, члены приемных комиссий смогут получить ответы о проведении вступительной кампании 2020, в частности, регистрации электронных кабинетов и представления заявлений, сертификатов ВНО, предоставления льгот и тому подобное.
Также для каждой категории вопросов будут работать телефонные линии в Министерстве образования и науки, Правительственном контактном центре, ГП "ИнфоРесурс", Государственной службе качества образования.
Напомним, Минобразования планирует шифровать данные абитуриентов с временно оккупированных территорий.