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Минобразования: начали работу "горячие линии" и приемная граждан по поступлению-2020

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня начали работу консультационные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020 Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"30 июня начали работу консультационные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020. Они будут работать до 15 сентября включительно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что абитуриенты, их родители, члены приемных комиссий смогут получить ответы о проведении вступительной кампании 2020, в частности, регистрации электронных кабинетов и представления заявлений, сертификатов ВНО, предоставления льгот и тому подобное.

Также для каждой категории вопросов будут работать телефонные линии в Министерстве образования и науки, Правительственном контактном центре, ГП "ИнфоРесурс", Государственной службе качества образования.

Напомним, Минобразования планирует шифровать данные абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Украинские Национальные Новости

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