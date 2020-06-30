Міносвіти: почали роботу "гарячі лінії" та приймальня громадян щодо вступу-2020

“30 червня розпочали роботу консультативні лінії та приймальня громадян щодо вступної кампанії 2020. Вони працюватимуть до 15 вересня включно”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вступники, їхні батьки, члени приймальних комісій зможуть отримати відповіді щодо проведення вступної кампанії 2020, зокрема, реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, сертифікатів ЗНО, надання пільг тощо.

Також для кожної категорії питань працюватимуть телефонні лінії в Міністерстві освіти і науки, Урядовому контактному центрі, ДП “Інфоресурс”, Державній службі якості освіти.

Нагадаємо, МОН планує шифрувати дані абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.