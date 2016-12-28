Минообороны опубликовало видео подготовки первой женской группы ВДВ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министерство обороны Украины опубликовало видео, где первая женская группа Высокомобильных десантных войск проходит подготовку на базе 199-го Учебного центра ВДВ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
На базе 199-го Учебного центра ВДВ проходит подготовку первая женская группа.
Отмечается, что подготовка женской группы ничем не отличается от подготовки военных-мужчин.
К тому же, чтобы стать десантником, курсанты также должны совершить прыжок с парашютом.
Как сообщал УНН, в Генштабе ВСУ опубликовали видео об одном дне из жизни военного.