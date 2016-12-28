Мінооборони опублікувало відео підготовки першої жіночої групи ВДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністерство оборони України опублікувало відео, де перша жіноча група Високомобільних десантних військ проходить підготовку на базі 199-го Навчального центру ВДВ, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
На базі 199-го Навчального центру ВДВ проходить підготовку перша жіноча група.
Зазначається, що підготовка жіночої групи нічим не відрізняється від підготовки військових-чоловіків.
До того ж, аби стати десантником, курсанти також повинні здійснити стрибок з парашутом.
Як повідомляв УНН, у Генштабі ЗСУ опублікували відео про один день з життя військового.