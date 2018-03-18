Минобороны закупило смесь для киносъемок вместо боевых шашек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Военная прокуратура южного региона Украины начала уголовное производство по факту закупки некачественного военного имущества военной прокуратурой Криворожского гарнизона в 2015 - 2017 годах. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры, передает УНН.
Было установлено, что в 2015 - 2017 гг. В связи с насущной необходимостью обеспечения войск дымовой смесью при проведении антитеррористической операции Департаментом госзакупок Министерства обороны Украины по заказу центрального управления войск РХБЗ осуществлена закупка в ООО "Фирма Альфа ЛТД" дымовых смесей марки ДС- 56 на сумму более 72 млн гривен.
При этом никаких испытаний перед приобретением имущества военного назначения военными должностными лицами проведено не было.
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Зато, сообщили в прокуратуре, было обнаружено, что смесь не является дымовой смесью марки ДС-56. По своим техническим характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы при кинематографических съемок и тому подобное.
Военной прокуратурой Криворожского гарнизона в рамках данного нарушения 12.03.2018 начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.