Міноборони закупило суміш для кінозйомок замість бойових шашок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Військова прокуратура південного регіону України розпочала кримінальне провадження за фактом закупівлі неякісного військового майна військовою прокуратурою Криворізького гарнізону у 2015 – 2017 роках. Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури, передає УНН.
Було встановлено, що у 2015 — 2017 рр. у зв’язку з нагальною потребою забезпечення військ димовою сумішшю при проведенні антитерористичної операції Департаментом держзакупівель Міністерства оборони України за замовленням центрального управління військ РХБЗ здійснено закупівлю у ТОВ “Фірма Альфа ЛТД” димових сумішей марки ДС-56 на суму понад 72 млн гривень.
При цьому жодних випробувань перед придбанням майна військового призначення військовими посадовими особами проведено не було.
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Натомість, повідомили в прокуратурі, було виявлено, що суміш не являється димовою сумішшю марки ДС-56. За своїми технічними характеристиками закуплена суміш виготовляється для обкурювання дерев, імітації бойових дій при грі в страйкбол, у якості димової завіси під час кінематографічних зйомок тощо.
Військовою прокуратурою Криворізького гарнізону в рамках даного порушення 12.03.2018 розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) КК України.