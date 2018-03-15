Минобороны: впервые с момента "перемирия" сутки на Донбассе прошли без обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"За прошедшие сутки, 14 марта, впервые с момента установления перемирия, не было зафиксировано ни одного нарушения. Боевики не осуществили ни одного обстрела наших оборонных пунктов. Отметим, что украинские военные неуклонно соблюдают режим тишины, и вообще огонь в ответ не открывали", - сообщил Д.Гуцуляк.
По словам Д.Гуцуляка, отсутствие нарушений режима тишины было зафиксировано почти 2 месяца назад, 24 января.
Как сообщал УНН, в Днепре умер раненый на Донбассе боец "Азова".