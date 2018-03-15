Минобороны: впервые с момента "перемирия" сутки на Донбассе прошли без обстрелов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 12233 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 32265 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 37774 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 84615 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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КИЕВ. 15 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"За прошедшие сутки, 14 марта, впервые с момента установления перемирия, не было зафиксировано ни одного нарушения. Боевики не осуществили ни одного обстрела наших оборонных пунктов. Отметим, что украинские военные неуклонно соблюдают режим тишины, и вообще огонь в ответ не открывали", - сообщил Д.Гуцуляк.

По словам Д.Гуцуляка, отсутствие нарушений режима тишины было зафиксировано почти 2 месяца назад, 24 января.

Как сообщал УНН, в Днепре умер раненый на Донбассе боец "Азова".

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