Міноборони: вперше від часу "перемир'я" доба на Донбасі пройшла без обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Протягом минулої доби, 14 березня, вперше з моменту встановлення перемир’я, не було зафіксовано жодного порушення. Бойовики не здійснили жодного обстрілу наших оборонних пунктів. Зазначимо, що українські військові неухильно дотримуються режиму тиші, та взагалі вогонь у відповідь не відкривали”, — повідомив Д.Гуцуляк.
За словами Д.Гуцуляка, востаннє відсутність порушень режиму тиші було зафіксовано майже 2 місяці тому, 24 січня.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі помер поранений на Донбасі боєць “Азову”.