Минобороны РФ: в результате аварии Ан-26 в Сирии погибли 39 человек

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34042 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49675 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53323 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100955 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91286 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103536 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110554 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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9 марта, 09:44 • 133819 просмотра

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Минобороны РФ: в результате аварии Ан-26 в Сирии погибли 39 человек

Минобороны РФ: в результате аварии Ан-26 в Сирии погибли 39 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились российские военнослужащие - 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Об этом сообщили изданию РИА "Новости" в Минобороны РФ, передает УНН.

Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы, сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В Минобороны добавили, что, "согласно докладу с места, огневого воздействия по самолету не было".

Комиссия Министерства изучит все возможные версии произошедшего, также проверку начала Главная военная прокуратура.

Как сообщал УНН, во вторник в Сирии на аэродроме Хмеймим при заходе на посадку потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26.

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