Минобороны РФ: в результате аварии Ан-26 в Сирии погибли 39 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились российские военнослужащие - 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Об этом сообщили изданию РИА "Новости" в Минобороны РФ, передает УНН.
Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы, сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В Минобороны добавили, что, "согласно докладу с места, огневого воздействия по самолету не было".
Комиссия Министерства изучит все возможные версии произошедшего, также проверку начала Главная военная прокуратура.
Как сообщал УНН, во вторник в Сирии на аэродроме Хмеймим при заходе на посадку потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26.