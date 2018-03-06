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Міноборони РФ: внаслідок аварії Ан-26 у Сирії загинуло 39 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Сирії зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26, на борту якого перебували російські військовослужбовці — 33 пасажири і шість членів екіпажу, всі вони загинули. Про це повідомили виданню РІА “Новини” в Міноборони РФ, передає УНН.

Аварія сталася при заході на посадку на аеродромі Хмеймім. Літак зіткнувся з землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги, повідомили у відомстві.

За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати технічна несправність. У Міноборони додали, що, "згідно з доповіддю з місця, вогневого впливу по літаку не було".

Комісія Міністерства вивчить всі можливі версії події, також перевірку почала Головна військова прокуратура.

Як повідомляв УНН, у вівторок у Сирії на аеродромі Хмеймім під час заходу на посадку зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26.

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