Минобороны рф подтвердило дрон над москвой

Детали

Минобороны рф утверждают, что 18 августа около 04:00 по местному времени, якобы была "очередная атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в москве и московской области".

"БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе краснопресненской набережной города москвы. Жертв и возгораний нет", - говориться в сообщении.

Дополнение

Ранее в москве и московской области очевидцы массово сообщали о взрывах.