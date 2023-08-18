Минобороны рф подтвердило дрон над москвой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Минобороны рф заявило о падении дрона в москве, передает УНН.
Детали
Минобороны рф утверждают, что 18 августа около 04:00 по местному времени, якобы была "очередная атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в москве и московской области".
"БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе краснопресненской набережной города москвы. Жертв и возгораний нет", - говориться в сообщении.
Дополнение
Ранее в москве и московской области очевидцы массово сообщали о взрывах.