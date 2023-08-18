Міноборони рф підтвердило дрон над москвою

Деталі

Міноборони рф стверджують, що 18 серпня близько 04:00 за місцевим часом нібито була "чергова атака із застосуванням безпілотного літального апарату по об'єктах, які розташовані в москві та московській області".

"БПЛА, після впливу на нього засобів ураження ППО, змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі краснопресненської набережної міста москви. Жертв і загорянь немає", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше в москві та московській області очевидці масово повідомляли про вибухи.