Минобороны подтвердило задержание военных-перебежчиков из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Министерстве обороны Украины подтвердили факт задержания двух бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые изменили присяге и перешли служить в российскую армию. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"Вчера на одном из контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на границе между оккупированным Крымом и Херсоном украинские силовики задержали двух человек, которые направлялись из оккупированной территории. После проверки выяснилось, что это бывшие военнослужащие ВСУ, которые весной 2014 года изменили присяге на верность украинскому народу и перешли на службу в российские войска ", - сообщил А.Мотузяник.
Также в Минобороны сообщили, что задержание произошло на территории Украины в соответствии с нормами уголовного законодательства.
"И при этом мы опровергаем очередной российский фейк о том, что это так называемая " украинская диверсионная разведывательная группа ", которая якобы охотится на российский оккупационный контингент в Крыму. Отметим, что задержание произошло на территории, контролируемой Украиной в строгом соответствии с нормами уголовного законодательства ", - добавил А.Мотузяник.