Міноборони підтвердило затримання військових-перебіжчиків з Криму

“Вчора на одному з контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду на межі між окупованим Кримом та Херсонщиною українські силовики затримали двох осіб, які прямували з окупованої території. Після перевірки з’ясувалося, що це колишні військовослужбовці ЗСУ, які навесні 2014 року зрадили присязі на вірність українському народові і перейшли на службу до російського війська”, - повідомив О.Мотузяник.

Також у Міноборони повідомили, що затримання відбулося на території України у відповідності до норм кримінального законодавства.

“І водночас ми спростовуємо черговий російський фейк про те, що це так звана "українська диверсійна розвідувальна група", яка нібито полює на російський окупаційний контингент у Криму. Зазначимо, що затримання відбулося на території, яка контролюється Україною у суворій відповідності до норм кримінального законодавства”, - додав О.Мотузяник.