Минобороны подтвердило гибель четырех военных в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"Вчера в результате обстрела росийськоокупацийнимы войсками погибли 4 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Это произошло побизу Водяного, Каменки и Майского. Кроме этого двое наших бойцов получили ранения и боевые травмы ", - сказал спикер.
По его словам, в целом прошедшие сутки в районе проведения антитеррористичнои операции зафиксировано 28 прицельных вражеских обстрелов. При этом враг выпустил в сторону позиций украинских военных 107 мин калибром 120 и 82 мм. Наши бойцы 16 раз открывали огонь из штатного оружия.
Напомним, за прошедшие сутки боевики 28 нарушили перемирие.