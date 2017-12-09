Минобороны подтвердило гибель четырех военных в зоне АТО

"Вчера в результате обстрела росийськоокупацийнимы войсками погибли 4 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Это произошло побизу Водяного, Каменки и Майского. Кроме этого двое наших бойцов получили ранения и боевые травмы ", - сказал спикер.

По его словам, в целом прошедшие сутки в районе проведения антитеррористичнои операции зафиксировано 28 прицельных вражеских обстрелов. При этом враг выпустил в сторону позиций украинских военных 107 мин калибром 120 и 82 мм. Наши бойцы 16 раз открывали огонь из штатного оружия.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 28 нарушили перемирие.