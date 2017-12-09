Минобороны подтвердило гибель четырех военных в зоне АТО

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"Вчера в результате обстрела росийськоокупацийнимы войсками погибли 4 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Это произошло побизу Водяного, Каменки и Майского. Кроме этого двое наших бойцов получили ранения и боевые травмы ", - сказал спикер.

По его словам, в целом прошедшие сутки в районе проведения антитеррористичнои операции зафиксировано 28 прицельных вражеских обстрелов. При этом враг выпустил в сторону позиций украинских военных 107 мин калибром 120 и 82 мм. Наши бойцы 16 раз открывали огонь из штатного оружия.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 28 нарушили перемирие.

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