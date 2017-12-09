Міноборони підтвердило загибель чотирьох військових у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули четверо українських військових, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив на брифінгу спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Вчора внаслідок обстрілу російськоокупаційними військами загинуло 4 військовослужбовців Збройних Сил України. Це сталось побизу Водяного, Кам'янки і Травневого. Окрім цього двоє наших бійців дістали поранення і бойові травмування”, — сказав речник.
За його словами, загалом минулої доби в районі проведення Антитеррористичної операції зафіксовано 28 прицільних ворожих обстрілів. При цьому ворог випустив вбік позицій українських військових 107 мін калібром 120 та 82 мм. Наші бійці 16 разів відкривали вогонь у відповідь зі штатної зброї.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 28 порушили перемир'я.