Минобороны подтвердило отсутствие потерь за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. За прошедшие сутки на Донбассе ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не был ранен. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки на линии соприкосновения ни один украинский военный не пострадал и не был ранен", - сказал спикер.
Всего российские оккупационные войска выпустили в сторону украинских защитников около 30 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм. В двух случаев военнослужащие Вооруженных Сил были вынуждены открыть огонь, применяя оружие, не запрещенное минскими договоренностями.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики провели пять прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.