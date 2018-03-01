Міноборони підтвердило відсутність втрат за добу в зоні АТО

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Протягом минулої доби на Донбасі жоден військовослужбовець Збройних сил України не був поранений. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“Минулої доби на лінії зіткнення жоден український військовий не постраждав і не був поранений”, — сказав речник.

Загалом російські окупаційні війська випустили в бік українських захисників близько 30 снарядів з мінометів калібрів 120 та 82 мм. У двох випадків військовослужбовці Збройних Сил були змушені відкрити вогонь у відповідь, застосовуючи зброю, не заборонену мінськими домовленостями.

Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики провели п'ять прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.

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