Минобороны намерено приобрести дизтоплива на 300 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министерство обороны Украины объявило тендер на закупку 13,4 тыс. т дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок "Prozorro", передает УНН.
Конечный срок подачи заявлений для участия в аукционе — 3 мая 2017. Закупка будет происходить по трем лотам. И общая ожидаемая стоимость тендера составляет — 312 200 000 грн.
Напомним, Минобороны во время топливного тендера удалось сэкономить около 30 млн грн. Победу в этой закупке получило ООО “Август Пром” (компания входит в структуру группы компаний “Трейд Коммдодити”).
Также напомним, в целом на закупках нефтепродуктов в “Трейд Коммодити” государство сэкономило четверть миллиарда гривен.