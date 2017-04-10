Міноборони має намір придбати дизпалива на 300 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністерство оборони України оголосило тендер на закупівлю 13,4 тис. т дизельного палива. Про це свідчать дані порталу публічних закупівель “Prozorro”, передає УНН.
Кінцевий термін подачі заяв для участі в аукціоні - 3 травня 2017 року. Закупівля відбуватиметься по трьом лотам. І загальна очікувана вартість тендеру становить - 312,2 млн грн.
Нагадаємо, Міноборони під час паливного тендеру вдалося зекономити близько 30 млн грн. Перемогу у цій закупівлі отримало ТОВ “Август Пром” (компанія входить в структуру групи компаній “Трейд Коммдодіті”).
Також нагадаємо, в цілому на закупівлях нафтопродуктів у “Трейд Коммодіті” держава зекономила чверть мільярда гривень.