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27 березня, 18:53 • 70555 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 92766 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 114084 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 122726 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 172695 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121736 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 110169 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 134010 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

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Міноборони має намір придбати дизпалива на 300 млн грн

Київ • УНН

 • 10013 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністерство оборони України оголосило тендер на закупівлю 13,4 тис. т дизельного палива. Про це свідчать дані порталу публічних закупівель “Prozorro”, передає УНН.

Кінцевий термін подачі заяв для участі в аукціоні - 3 травня 2017 року. Закупівля відбуватиметься по трьом лотам. І загальна очікувана вартість тендеру становить - 312,2 млн грн.

Нагадаємо, Міноборони під час паливного тендеру вдалося зекономити близько 30 млн грн. Перемогу у цій закупівлі отримало ТОВ “Август Пром” (компанія входить в структуру групи компаній “Трейд Коммдодіті”).

Також нагадаємо, в цілому на закупівлях нафтопродуктів у “Трейд Коммодіті” держава зекономила чверть мільярда гривень.

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