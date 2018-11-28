Минобороны: конфискаций машин и комендантского часа не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Никаких решений о конфискации автомобилей во время военного положения нет. Об этом заявил во время пресс-конференции заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, передает корреспондент УНН.
"Решение об изъятии транспорта на сегодня нет и не будет, потому что у нас достаточно сил и средств, транспорта для того, чтобы выполнить все перевозки, которые запланированы. Если будет такая необходимость, то будет дополнительная информация, которая будет согласована соответствующими с теми или иными ведомствами, руководителями и владельцами", - заверил И.Руснак.
В свою очередь заместитель Генерального штаба ВСУ Радион Тимошенко отметил, что Вооруженные силы будут выполнять задачи только в правовом поле.
"Мы не предполагаем извлечения или введения комендантского часа и тому подобное. На данный момент официальных правовых оснований для этого нет", - добавил он.
Как сообщал УНН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Напомним, согласно указу Президента, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Он вводится с 14:00 26 ноября на 30 суток - до 14:00 26 декабря.