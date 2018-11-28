Міноборони: конфіскацій авто і комендантської години під час воєнного стану не буде

“Рішення щодо вилучення транспорту на сьогодні не має і його не буде, тому що в нас достатньо сил і засобів, транспорту для того, щоб виконати всі перевезення, які сплановані. Якщо буде така необхідність, то буде додаткова інформація, яка буде узгоджена відповідними з тими чи іншими відомства, керівниками і власниками”, — запевнив І.Руснак.

У свою чергу заступник Генерального штабу ЗСУ Радіон Тимошенко наголосив, що Збройні сили виконуватимуть завдання тільки у правовому полі.

“Ми не передбачаємо вилучення чи запровадження комендантської години тощо. На даний момент офіційних правових підстав для цього немає”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Нагадаємо, згідно з указом Президента, воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. Він запроваджується з 14:00 26 листопада 2018 року на 30 діб — до 14:00 26 грудня 2018 року.