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Минобороны: до конца года в составе ВМС Украины появится полноценный дивизион "Айленд"

Киев • УНН

 • 13384 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. К концу 2021 года в составе Военно-морских сил Украины будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса "Айленд". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Минобороны: до конца года в составе ВМС Украины появится полноценный дивизион "Айленд"

"В этом году Соединенные Штаты Америки в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны передадут дополнительно еще три катера этого проекта. Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат боевые способности ВМС Украины во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона", - сообщили в МОУ.

Отмечается, что в настоящее время эти катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение.

В ведомстве ожидают, что три "Айленда" поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия этого года.

"Эти катера передадут нашему флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства. К слову, после того, как катера получат все необходимые возможности, до конца текущего года в составе ВМС Украины будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса "Айленд", - отметили в министерстве.

Напомним, ранее в МОУ сообщили, что украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса "Айленд" отправляются для проведения дальнейшего обучения в Балтимор, штат Мэриленд.

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