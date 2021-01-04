Міноборони: до кінця року у складі ВМС України з’явиться повноцінний дивізіон "Айлендів"

“Цього року Сполучені Штати Америки у межах підтримки України у сфері безпеки та оборони передадуть додатково ще три катери цього проєкту. Це катери Берегової охорони США, які в подальшому збільшать бойові спроможності ВМС України під час виконання завдань в операційних зонах Азово-Чорноморського регіону”, - повідомили в МОУ.

Зазначається, що наразі ці катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння.

У відомстві очікують, що три "Айленди" надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя цього року.

“Ці катери передадуть нашому флоту вже з бойовими модулями та встановленими на борту корабельними системами американського виробництва. До слова, після того, як катери набудуть усіх необхідних спроможностей, до кінця поточного року у складі ВМС України буде створено повноцінний дивізіон патрульних катерів класу "Айленд", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше у МОУ повідомили, що українські військові моряки зі складу екіпажів патрульних катерів класу "Айленд" вирушають для проведення подальшого навчання в Балтимор, штат Меріленд.