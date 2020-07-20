Минобороны через суд вернули недвижимость во Львове на более чем 24 млн грн

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 38909 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102293 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107202 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134466 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110964 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131899 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102163 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102601 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104449 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102073 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минобороны через суд вернули недвижимость во Львове на более чем 24 млн грн

Минобороны через суд вернули недвижимость во Львове на более чем 24 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил право собственности Минобороны на здания и сооружения во Львове стоимостью более 24 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Северный апелляционный хозяйственный суд 15 июля 2020 года подтвердил право собственности государства в лице Министерства обороны Украины на здания и сооружения общей площадью 11,9 тыс. кв м стоимостью более 24 млн грн, расположенные в непосредственной близости к Международному аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное имущество относится к основным фондам одного из государственных предприятий Минобороны, основным направлением деятельности которого является строительство объектов недвижимости для государственных нужд.

"Прокурором доказано, что отчуждение состоялось по недействительной сделке, с нарушением установленного законодательством порядка продажи государственной собственности, без согласия оборонного ведомства", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, ВРУ приняла за основу и в целом проект постановления №3581 об обращении ВРУ к Кабмину относительно необходимости сохранения уникального ландшафтно-архитектурного комплекса "Усадьба Даховских" и создание на его базе государственного ландшафтно-паркового музея Истории Украинского Войска.

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