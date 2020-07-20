Міноборони через суд повернули нерухомість у Львові на понад 24 млн грн

"Північний апеляційний господарський суд 15 липня 2020 року підтвердив право власності держави в особі Міністерства оборони України на будівлі та споруди загальною площею 11,9 тис. кв м вартістю понад 24 млн грн, розташовані у безпосередній близькості до Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказане майно належить до основних фондів одного з державних підприємств Міноборони, основним напрямом діяльності якого є будівництво об’єктів нерухомості для державних потреб.

"Прокурором доведено, що відчуження відбулось за недійсним правочином, з порушенням визначеного законодавством порядку продажу державної власності, без згоди оборонного відомства", - додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила за основу та в цілому проект постанови №3581 про звернення ВРУ до Кабміну щодо необхідності збереження унікального ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських" та створення на його базі державного ландшафтно-паркового музею Історії Українського Війська.