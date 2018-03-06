Минкульт собирается подать косовскую рисованную керамику в мировое наследие "ЮНЕСКО"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Министерство культуры Украины в этом году собирается подать косовскую рисованную керамику на вхождение в список мирового культурного наследия "ЮНЕСКО". Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН.
"В этом году представим и уже подготовили номинационное досье косовской расписной керамики в мировое наследие "ЮНЕСКО", - заявил Нищук.
Также Нищук назвал, какие объекты были внесены в перечень украинского наследия за последнее время, кроме косовской расписной керамики. Это кролевецкое ткачество, опишнянская керамика, Петриковская роспись, казацкие песни в области Днепра, песенные традиции села Лука, решетиловская вышивка и крымскотатарский орнамент "Орнек".
Напомним, 7 февраля исполнительным директором украинского культурного фонда была избрана Юлию Федив по итогам конкурсного отбора.