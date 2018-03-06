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Мінкульт збирається подати косівську мальовану кераміку до світової спадщини "ЮНЕСКО"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Міністерство культури України в цьому році збирається подати косівську мальовану кераміку на входження до переліку світової культурної спадщини "ЮНЕСКО". Про це на прес-конференції повідомив міністр культури України Євген Ніщук, передає УНН.

"В цей рік подамо і вже підготували номінаційне досьє косівської мальованої кераміки до світової спадщини "ЮНЕСКО", - заявив Ніщук.

Також Ніщук назвав, які об'єкти були внесені до переліку української спадщини за останній час, окрім косівської мальованої кераміки. Це кролевецьке переборне ткацтво, опішнянська кераміка, петриківський розпис, козацькі пісні Дніпровщини, пісенні традиції села Лука, решетилівська вишивка та кримськотатарський орнамент "Орнек".

Нагадаємо, 7 лютого виконавчим директором Українського культурного фонду було обрано Юлію Федів за підсумками конкурсного відбору.

Українські Національні Новини

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Культура

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