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Минкульт назначил главой заповедника в Лавре бывшего директора "Хортицы"

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Приказом Минкульта новым и.о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» стал Максим Остапенко - ученый, бывший директор Национального заповедника «Хортица», пишет УНН со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины в Telegram.

Детали

Приказ о назначении Максима Остапенко новым и.о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» 14 апреля подписал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Цитата

"Максим Остапенко - бывший глава Национального заповедника «Хортица». Является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, соавтор исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия", - сообщил Минкульт/

С начала полномасштабного вторжения, ученый стал в ряды ВСУ, сейчас же продолжит держать культурный и религиозный фронты, указали в министерстве.

Остапенко - кандидат исторических наук, автор более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, вопросам сохранения отечественного культурного наследия. Кандидатскую диссертацию защитил по теме «Население скифского времени Днепровского Надпорожья».

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