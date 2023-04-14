Мінкульт призначив очільником заповідника у Лаврі колишнього директора "Хортиці"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Наказом Мінкульту новим в.о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» став Максим Остапенко - науковець, колишній директор Національного заповідника «Хортиця», пише УНН з посиланням на Міністерства культури та інформаційної політики України в Telegram.
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Наказ про призначення Максим Остапенко новим в.о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» 14 квітня підписав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
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"Максим Остапенко - колишній очільник Національного заповідника «Хортиця». Є фахівцем в галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, співавтор дослідження та реставрації унікальних об’єктів підводної спадщини", - повідомив Мінкульт.
З початку повномасштабного вторгнення, науковець став до лав ЗСУ, нині ж продовжить тримати культурний та релігійний фронти, вказали у відомстві.
Остапенко - кандидат історичних наук, автор понад 30 наукових праць з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я, питань збереження вітчизняної культурної спадщини. Кандидатську дисертацію захистив за темою «Населення скіфського часу Дніпровського Надпорожжя».
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