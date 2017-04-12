На следующем заседании КМУ представят проект второй части мемориала жертв голодоморов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50157 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104685 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161061 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118638 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117821 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113253 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104750 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107201 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103686 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154891 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На следующем заседании КМУ представят проект второй части мемориала жертв голодоморов

На следующем заседании КМУ представят проект второй части мемориала жертв голодоморов

Киев  •  УНН

 • 5719 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Правительство поддержало создание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Соответствующее решение принято сегодня на заседании КМУ, передает корреспондент УНН.

"Уже сейчас совместно с Комитетом памяти жертв голодомора, Всеукраинской правозащитной организацией "Мемориал", архитекторами, кинематографистами во главе с первым вице-премьером проходят рабочие группы, где идет подготовка документального фильма, большой книги с архивными материалами, а также готовится проект-презентация второй части мемориала жертв голодомора, и мы готовы будем их представить на ближайшем (заседании - ред.) правительства", - сказал Е.Нищук.

Напомним, музею "Мемориал жертв Голодомора" выделят участок на улице Лаврской в Киеве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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