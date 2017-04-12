На следующем заседании КМУ представят проект второй части мемориала жертв голодоморов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Правительство поддержало создание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Соответствующее решение принято сегодня на заседании КМУ, передает корреспондент УНН.
"Уже сейчас совместно с Комитетом памяти жертв голодомора, Всеукраинской правозащитной организацией "Мемориал", архитекторами, кинематографистами во главе с первым вице-премьером проходят рабочие группы, где идет подготовка документального фильма, большой книги с архивными материалами, а также готовится проект-презентация второй части мемориала жертв голодомора, и мы готовы будем их представить на ближайшем (заседании - ред.) правительства", - сказал Е.Нищук.
Напомним, музею "Мемориал жертв Голодомора" выделят участок на улице Лаврской в Киеве.