На наступному засіданні КМУ представлять проект другої частини меморіалу жертв голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Уряд підтримав створення Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів у зв'язку з 85-ми роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні. Відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні КМУ, передає кореспондент УНН.
"Вже зараз спільно з Комітетом вшанування жертв голодоморів, Всеукраїнською правозахисною організацією "Меморіал", архітекторами, кінематографістами на чолі з першим віце-прем'єр-міністром проходять робочі групи, де йде підготовка документального фільму, великої книги з архівними матеріалами, а також готується проект-презентація другої частини меморіалу жертв голодоморів, і ми готові будемо їх представити на найближчому уряді", - сказав Є.Ніщук.
Нагадаємо, музею “Меморіал жертв Голодомору” виділять ділянку на вулиці Лаврській в Києві.