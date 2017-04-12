На наступному засіданні КМУ представлять проект другої частини меморіалу жертв голодомору

"Вже зараз спільно з Комітетом вшанування жертв голодоморів, Всеукраїнською правозахисною організацією "Меморіал", архітекторами, кінематографістами на чолі з першим віце-прем'єр-міністром проходять робочі групи, де йде підготовка документального фільму, великої книги з архівними матеріалами, а також готується проект-презентація другої частини меморіалу жертв голодоморів, і ми готові будемо їх представити на найближчому уряді", - сказав Є.Ніщук.

Нагадаємо, музею “Меморіал жертв Голодомору” виділять ділянку на вулиці Лаврській в Києві.