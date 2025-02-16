Министры стран ЕС срочно собрались в Мюнхене после резонансной речи вице-президента США
Киев • УНН
Министры иностранных дел ЕС провели экстренное обсуждение в Мюнхене после заявлений вице-президента США о новых отношениях с Европой. Кая Каллас анонсировала новые инициативы по поддержке Украины.
Министры иностранных дел стран ЕС в воскресенье, 16 февраля собрались на срочное обсуждение перед тем, как разъехаться после завершения Мюнхенской конференции по безопасности, после резонансной речи вице-президента США, который фактически объявил о новых отношениях с Европой. Об этом информирует УНН со ссылкой на Х-аккаунты ряда присутствующих на встрече, в частности Главы внешнеполитической службы Европейского союза Каи Каллас.
Детали
"Закрываем Мюнхенскую конференцию-2025 хорошей дискуссией между министрами иностранных дел стран ЕС, которые еще в Мюнхене. Европа сохраняет прочное единство в вопросе поддержки Украины и усиления нашей собственной обороны. Скоро выйдем с новыми инициативами", - говорится в заметке Каллас.
О встрече рассказала также глава МИД Финляндии Элина Валтонен, отметив, что они обменялись мнениями о ситуации по итогам Мюнхенской конференции.
"В воскресенье утром мы встретились с европейскими министрами иностранных дел под руководством высокого представителя Кайи Каллас. Мы рассмотрели вопросы совещания по безопасности и обновили общую картину ситуации. Европа объединилась в поддержке Украины и твердо привержена защите свободного мира", - написала Элина Валтонен.
Напомним
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что угроза, которая его беспокоит больше всего, это не РФ и Китай, а "угроза" изнутри, отход Европы от основных ценностей, которые разделяют США. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
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