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Министры стран ЕС срочно собрались в Мюнхене после резонансной речи вице-президента США

Министры стран ЕС срочно собрались в Мюнхене после резонансной речи вице-президента США

Киев  •  УНН

 • 10123 просмотра

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Министры иностранных дел ЕС провели экстренное обсуждение в Мюнхене после заявлений вице-президента США о новых отношениях с Европой. Кая Каллас анонсировала новые инициативы по поддержке Украины.

Министры иностранных дел стран ЕС в воскресенье, 16 февраля собрались на срочное обсуждение перед тем, как разъехаться после завершения Мюнхенской конференции по безопасности, после резонансной речи вице-президента США, который фактически объявил о новых отношениях с Европой. Об этом информирует УНН со ссылкой на Х-аккаунты ряда присутствующих на встрече, в частности Главы внешнеполитической службы Европейского союза Каи Каллас.

Детали

"Закрываем Мюнхенскую конференцию-2025 хорошей дискуссией между министрами иностранных дел стран ЕС, которые еще в Мюнхене. Европа сохраняет прочное единство в вопросе поддержки Украины и усиления нашей собственной обороны. Скоро выйдем с новыми инициативами", - говорится в заметке Каллас. 

О встрече рассказала также глава МИД Финляндии Элина Валтонен, отметив, что они обменялись мнениями о ситуации по итогам Мюнхенской конференции. 

"В воскресенье утром мы встретились с европейскими министрами иностранных дел под руководством высокого представителя Кайи Каллас. Мы рассмотрели вопросы совещания по безопасности и обновили общую картину ситуации. Европа объединилась в поддержке Украины и твердо привержена защите свободного мира", -  написала Элина Валтонен.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что угроза, которая его беспокоит больше всего, это не РФ и Китай, а "угроза" изнутри, отход Европы от основных ценностей, которые разделяют США. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Все замороженные активы рф в Евросоюзе следует направить Украине - глава дипломатии ЕС Кая Каллас13.12.24, 02:15 • 109248 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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