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15 березня, 19:03 • 120271 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181248 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145860 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137716 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116762 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107587 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102918 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140563 перегляди

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Міністри країн ЄС терміново зібралися у Мюнхені після резонансної промови віцепрезидента США

Міністри країн ЄС терміново зібралися у Мюнхені після резонансної промови віцепрезидента США

Київ • УНН

 • 37431 перегляди

Міністри закордонних справ ЄС провели екстрене обговорення в Мюнхені після заяв віцепрезидента США про нові відносини з Європою. Кая Каллас анонсувала нові ініціативи щодо підтримки України.

Міністри закордонних справ країн ЄС у неділю, 16 лютого зібрались на термінове обговорення перед тим, як роз’їхатися після завершення Мюнхенської конференції з безпеки, після резонансної промови віцепрезидента США, який фактично оголосив про нові відносини з Європою. Про це інформує УНН з посиланням на Х-акаунти низки присутніх на зустрічі, зокрема Глави зовнішньополітичної служби Європейського союзу Каї Каллас.

Деталі

"Закриваємо Мюнхенську конференцію-2025 хорошою дискусією між міністрами закородонних справ країн ЄС, які ще у Мюнхені. Європа зберігає міцну єдність у питанні підтримки України і посилення нашої власної оборони. Скоро вийдемо з новими ініціативами" - йдеться у дописі Каллас. 

Про зустріч розповіла також очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, зазначивши, що вони обмінялися думками про ситуацію за підсумками Мюнхенської конференції. 

"У неділю вранці ми зустрілися з європейськими міністрами закордонних справ під керівництвом високого представника Кайї Каллас. Ми розглянули питання наради з безпеки та оновили спільну картину ситуації. Європа об’єдналася у підтримці України та твердо віддана захисту вільного світу", -  написала Еліна Валтонен.

Нагадаємо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що загроза, яка його непокоїть найбільше, це не рф та Китай, а "загроза" зсередини, відхід Європи від основних цінностей, які поділяють США. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Всі заморожені активи рф в Євросоюзі слід направити Україні – очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас13.12.24, 02:15 • 109339 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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