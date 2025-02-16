Міністри країн ЄС терміново зібралися у Мюнхені після резонансної промови віцепрезидента США

Міністри закордонних справ країн ЄС у неділю, 16 лютого зібрались на термінове обговорення перед тим, як роз’їхатися після завершення Мюнхенської конференції з безпеки, після резонансної промови віцепрезидента США, який фактично оголосив про нові відносини з Європою. Про це інформує УНН з посиланням на Х-акаунти низки присутніх на зустрічі, зокрема Глави зовнішньополітичної служби Європейського союзу Каї Каллас.

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"Закриваємо Мюнхенську конференцію-2025 хорошою дискусією між міністрами закородонних справ країн ЄС, які ще у Мюнхені. Європа зберігає міцну єдність у питанні підтримки України і посилення нашої власної оборони. Скоро вийдемо з новими ініціативами" - йдеться у дописі Каллас.

Про зустріч розповіла також очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, зазначивши, що вони обмінялися думками про ситуацію за підсумками Мюнхенської конференції.

"У неділю вранці ми зустрілися з європейськими міністрами закордонних справ під керівництвом високого представника Кайї Каллас. Ми розглянули питання наради з безпеки та оновили спільну картину ситуації. Європа об’єдналася у підтримці України та твердо віддана захисту вільного світу", - написала Еліна Валтонен.

Нагадаємо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що загроза, яка його непокоїть найбільше, це не рф та Китай, а "загроза" зсередини, відхід Європи від основних цінностей, які поділяють США. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Всі заморожені активи рф в Євросоюзі слід направити Україні – очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас