Министры обороны "разбазарили" половину вооружения страны

КИЕВ. 4 февраля. УНН. По состоянию на 1991 год Украина была полностью обеспечена техникой и вооружением. Но за 23 года министры обороны вместе с чиновниками распродали большую часть запасов, оставив страну без необходимого минимума. Об этом говорили сегодня на заседании члены Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно хищений в ВСУ в течение 2004-2017 годов, передает УНН.