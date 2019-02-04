Министры обороны "разбазарили" половину вооружения страны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. По состоянию на 1991 год Украина была полностью обеспечена техникой и вооружением. Но за 23 года министры обороны вместе с чиновниками распродали большую часть запасов, оставив страну без необходимого минимума. Об этом говорили сегодня на заседании члены Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно хищений в ВСУ в течение 2004-2017 годов, передает УНН.
Среди министров обороны, которых называют причастными к уничтожению обороноспособности и тех, кто остался в Украине - выделяют Анатолия Гриценко, который сейчас претендует на пост Президента Украины. По мнению главы ВСК Иванна Винника, Гриценко больше всего поспособствовал ослаблению армии.
"Этот период (времен Грциенка - ред.) характеризуется масштабной распродажей техники и вооружений, десятки, тысячи сотни единиц бронированной техники противовоздушной обороны были распроданы за копейки.
Для примера - разница в цене на танк Т-72 остаточная стоимость (за которую было продано Украиной - ред.) 59 тыс. долл., стоимость на мировых рынках - 560. Такие впечатляющие цифры вы можете видеть по всем единицам техники и вооружений", - отметил председатель ВСК Иван Винник.
По данным Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, техника и вооружение продавались как избыточные по специальным ценам, которые составляли 10% от рыночных. Избыточными, в частности, признавались парашютные системы, радиоприемники, танки и Грады.
"С точки зрения министра обороны 2005 года, утвержденной постановлением Кабмина, избыточными оказались: 122 мм самоходная гаубица 2С1 - 100 штук, 132-мм гаубица Д30 - 200 штук, 152-мм самоходная гаубица 2С3 2С3М - 104 штуки, 152-мм пушка 2А6 - 42 штуки, 152-мм пушка Д-20 - 79 штук, 203-мм пушка "Пион" - 39 штук, 85-мм пушка Д-44 - 288 штук, "Ураган" - 40, "Град" - 60, "Град-1" - 18 и так далее. "Васильки", "штурмы", "фаготы", "флейты".
Все это было признано избыточным, было продано и в 2014 году нам остались пушки афганского периода 152 мм, которые, слава Богу, не додумались объявить избыточными", - подчеркнул Генпрокурор.
Напомним, Анатолий Гриценко был министром обороны именно с февраля 2005 года до декабря 2007.
По словам Луценко, на сегодняшний день армии не хватает техники и вооружения. И это при том, что вся она присутствовала в начале независимости страны. Например, самолетов в Украине было 1380, стало 158, а необходимо хотя бы 460. Та же ситуация с ЗРК (зенитно-ракетные комплексы). В Украине было 2646 ЗРК, стало 340, а нужно - 1430, говорит Генпрокурор.
Также отметим, расследованием, изучением и установлением фактов хищений в ВСУ сейчас одновременно занимаются Генеральная прокуратура Украины, Государственное бюро расследований, Госаудитслужба и судебные эксперты КНИСЭ.