Министры обороны стран ЕС поддержали создание обучающей миссии для украинских военных

Детали

Украинских военных ожидает "много инициатив по обучению", сказал он после встречи министров обороны ЕС в Праге.

Высокопоставленный дипломат ЕС также сообщил, что Министр обороны Украины представил ЕС список краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных обучающих мероприятий, необходимых для вооруженных сил страны.

"Нам необходимо обеспечить согласованность этих усилий, – сказал Боррель. - Понятно, что нам нужно быть быстрыми и амбициозными, демонстрировать гибкость, опять же исходя из потребностей украинских вооруженных сил".

Добавим

ЕС рассматривает идею освободить от визовых ограничений россиян до 25 лет, пишет EU Observer. "В принимающих решения кругах Евросоюза есть своего рода одержимость российской молодежью до 25 лет", - сказал источник издания.

Как сообщалось ранее, Евросоюз может приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз гражданам россии. За это, в частности, высказалась Германия. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что предложит прекратить соглашение об упрощении визового режима с россией на встрече глав МИД ЕС в Праге.