Міністри оборони країн ЄС підтримали створення навчальної місії для українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Усі держави-члени Європейського союзу погоджуються розпочати роботу, необхідну для визначення параметрів нової місії військової допомоги Україні, заявив у вівторок голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель. Про це УНН пише посилаючись на агенство Reuters.
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Українських військових чекає "багато ініціатив щодо навчання", сказав він після зустрічі міністрів оборони ЄС у Празі.
Високопоставлений дипломат ЄС також повідомив, що Міністр оборони України представив ЄС список короткострокових, середньострокових та довгострокових навчальних заходів, необхідних для збройних сил країни.
"Нам необхідно забезпечити узгодженість цих зусиль, – сказав Боррель. - Зрозуміло, що нам потрібно бути швидкими та амбітними, демонструвати гнучкість, знову ж таки, виходячи з потреб українських збройних сил".
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ЄС розглядає ідею звільнити від візових обмежень росіян до 25 років, пише EU Observer. "У колах Євросоюзу, які ухвалюють рішення, є свого роду одержимість російською молоддю до 25 років", - сказало джерело видання.
Як повідомлялося раніше, Євросоюз може призупинити угоду про спрощену видачу віз громадянам рф. За це зокрема висловилася Німеччина. Глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що запропонує припинити угоду про спрощення візового режиму з росією на зустрічі глав МЗС ЄС у Празі.