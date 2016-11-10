Министра внутренних дел обвинили в распространении недостоверной информации

В частности, речь идет об операторе государственных лотерей "Патриот". А,Аваков назвал деятельность этой компании незаконной, поскольку она попала до санкционного списка. Вместе с тем, по словам З.Топорецкой, такое заявление министра не соответствует действительности.

"Санкции носят ограничительный характер, то есть ограничение совершения определенных действий. Санкции не означают запрет всей деятельности компании. Она может действовать, просто не имеет права выполнять какие-то определенные операции, указанные в указе Президента. Это первое.

Второе. Внесение этих компаний в санкционный список означает сразу презумпцию, что они действуют незаконно и сделали какие-то преступления. Мы знаем, что на сегодня есть судебное дело и один из операторов государственных лотерей вообще оспаривает законность внесения его в этот список.

Поэтому, если решением суда будет подтверждено, что они действительно занимаются незаконной деятельностью, тогда мы можем говорить о незаконности. Пока нет такого решения суда - нельзя говорить, что это деятельность незаконно ", - пояснила эксперт.

Поэтому, по убеждению З.Топорецкой, не исключено, что операторы лотерей будут защищать свою деловую репутацию в суде.

"Согласно действующему законодательству, информация озвученная официально представителем государственного органа, считается достоверной. Поэтому, конечно, операторы лотерей могут подать иск об опровержении недостоверной информации, потому что он выступал не как частное лицо, а как представитель органа власти. Подавая любую информацию, он должен проверить ее достоверность. И здесь конечно можно подавать в суд о защите чести и достоинства, и об опровержении недостоверной информации ", - подчеркнула она.

Кроме того, она посоветовала министру прежде всего бороться с мошенниками и подпольным рынком, а не с легальными операторами государственных лотерей.

"Вопрос полиции - это борьба с незаконным игорным бизнесом. Но лотереи не относятся к незаконному игорному бизнесу. Лотереи у нас действуют на основании закона о государственных лотереях в Украине, и операторы лотерей осуществляют свою деятельность законно на основании заключительных и переходных положений этого закона. Поэтому это не компетенция полиции бороться с законными операторами.

Другой вопрос - что до сих пор есть бездействие государственных оаргнив, таких как Минфин, на разработку подзаконных актов, выдачу лицензий и соответственно проверку лицензиатов - это уже другой вопрос, но опять же проверка законности деятельности операторов - это не вопрос Авакова ", - резюмировала З.Топорецкая.

Напомним, по данным экспертов, антироссийские санкции, примененные СНБО и введенные в действие Указом Президента, служат инструментом для передела рынка и расправы с конкурентами.