Міністра внутрішніх справ звинуватили у розповсюдженні недостовірної інформації

Зокрема, йдеться про оператора державних лотерей “Патріот”. А.Аваков назвав діяльність цієї компанії незаконною, оскільки вона потрапила до санкційного списку. Разом з тим, за словами З.Топорецької, така заява міністра не відповідає дійсності.

“Санкції носять обмежувальний характер, тобто обмеження вчинення певних дій. Санкції не означають заборону всієї діяльності компанії. Вона може діяти, просто не має права виконувати якісь певні операції, які зазначені в указі Президента. Це перше.

Друге. Внесення цих компаній у санкційний список не означає одразу презумпцію, що вони діють незаконно і вчинили якісь злочини. Ми знаємо, що на сьогодні є судова справа і один з операторів державних лотерей взагалі оспорює законність внесення його до цього списку.

Тому, якщо рішенням суду буде підтверджено, що вони дійсно займаються незаконною діяльністю, тоді ми можемо говорити про незаконність. Поки немає такого рішення суду — не можна казати, що це діяльність незаконна”, — пояснила експерт.

Тож, на переконання З.Топорецької, не виключено, що оператори лотерей захищатимуть свою ділову репутацію у суді.

“Згідно з чинним законодавством, інформація озвучена офіційно представником державного органу, вважається достовірною. Тому, звичайно, оператори лотерей можуть подати позов про спростування недостовірної інформації, тому що він виступав не як приватна особа, а як представник органу влади. Подаючи будь-яку інформацію, він мав перевірити її достовірність. І тут звичайно можна подавати в суд про захист честі і гідності, і про спростування недостовірної інформації”, — наголосила вона.

Крім того, вона порадила міністру перш за все боротися з шахраями та підпільним ринком, а не з легальними операторами державних лотерей.

“Питання поліції — це боротьба із незаконним гральним бізнесом. Але лотереї не відносяться до незаконного грального бізнесу. Лотереї у нас діють на підставі закону про державні лотереї в Україні, і оператори лотерей здійснюють свою діяльність законно на підставі прикінцевих і перехідних положень цього закону. Тому це не компетенція поліції боротися із законними операторами.

Інше питання — що до цього часу є бездіяльність державних органів, таких як Мінфін, на розробку підзаконних актів, видачу ліцензій і відповідно перевірку ліцензіатів — це вже інше питання, але знову ж таки перевірка законності діяльності операторів — це не питання Авакова”, — резюмувала З.Топорецька.

Нагадаємо, за даними експертів, антиросійські санкції, застосовані РНБО та введені у дію Указом Президента, слугують інструментом для переділу ринку та розправи з конкурентами.