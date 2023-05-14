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Министр иностранных дел Японии предупредил о наращивании военного сотрудничества Китая и россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси выразил обеспокоенность по поводу военного сотрудничества россии и Китая в Азии и заявил, что ситуация с безопасностью в Европе не может быть отделена от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе после полномасштабного вторжения москвы, передает АР, информирует УНН.

Детали

Выступая на встрече министров иностранных дел стран Европы и Индо-Тихоокеанского региона в Швеции, Хаяси сказал, что война россии в Украине "пошатнула саму основу международного порядка" и должна столкнуться с единым ответом международного сообщества.

"Иначе аналогичные проблемы возникнут в других регионах, и существующий порядок, который лежит в основе нашего мира и процветания, может быть коренным образом подорван", — сказал Хаяси.

Хаяси обвинил Пекин в "продолжении и активизации своих односторонних попыток" изменить статус-кво в Восточном и Южнокитайском морях силой и наращивании военных действий вокруг Тайваня.

"Кроме того, Китай и россия укрепляют свое военное сотрудничество, включая совместные полеты бомбардировщиков и совместные военно-морские учения в окрестностях Японии".

"После агрессии россии против Украины ситуация с безопасностью здесь, в Европе, и ситуация с безопасностью в Тихом океане неразделимы", — добавил министр.

Дополнение

Япония твердо поддерживает Украину в войне, но Китай заявляет, что сохраняет нейтралитет, заявляя о "безграничных" отношениях с москвой и обвиняя США и НАТО в провоцировании войны. Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил украинскую столицу Киев в марте, затем председатель КНР Си Цзиньпинь встретился с владимиром путиным в москве.

Некоторые страны Индо-Тихоокеанского региона, включая Индию и Пакистан, призвали к прекращению войны в Украине, но не осуждали за это россию.

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