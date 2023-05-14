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Міністр закордонних справ Японії попередив про нарощування військової співпраці Китаю та росії

Міністр закордонних справ Японії попередив про нарощування військової співпраці Китаю та росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі висловив стурбованість з приводу військової співпраці росії та Китаю в Азії й заявив, що ситуація з безпекою в Європі не може бути відокремлена від ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні після повномасштабного вторгнення москви, передає АР, інформує УНН.

Деталі

Виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн Європи та Індо-Тихоокеанського регіону у Швеції, Хаясі сказав, що війна росії в Україні "похитнула саму основу міжнародного порядку" і має зіткнутися з єдиною відповіддю міжнародної спільноти.

"Інакше аналогічні проблеми виникнуть в інших регіонах, і чинний порядок, який лежить в основі нашого миру та процвітання, може бути докорінно підірваний", — сказав Хаясі.

Хаясі звинуватив Пекін у "продовженні та активізації своїх односторонніх спроб" змінити статус-кво у Східному та Південнокитайському морях силою та нарощування воєнних дій навколо Тайваню.

"Крім того, Китай і росія зміцнюють свою військову співпрацю, включаючи спільні польоти бомбардувальників і спільні військово-морські навчання на околицях Японії".

"Після агресії росії проти України ситуація з безпекою тут, у Європі, і ситуація з безпекою в Тихому океані нероздільні", - додав міністр.

Доповнення

Японія твердо підтримує Україну у війні, але Китай заявляє, що зберігає нейтралітет, заявляючи про "безмежні" відносини з москвою та звинувачуючи США та НАТО у провокуванні війни. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда відвідав українську столицю Київ у березні, потім голова КНР Сі Цзіньпінь зустрівся з володимиром путіним у москві.

Деякі країни Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Індію та Пакистан, закликали до припинення війни в Україні, але не засуджували за це росію.

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