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Министр В.Омелян требует от польской команды "Укрзализныци" эффективной работы

Министр В.Омелян требует от польской команды "Укрзализныци" эффективной работы

Киев • УНН

 • 9002 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о том, что требует от польской команды "Укрзализныци" работать прозрачно, эффективно и системно, а не заниматься интригами и кулуарными договоренностями. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Таким сообщением министр отреагировал на заявления Главы правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна о том, что профильное ведомство не способствует реформе УЗ.

"Так и не могу понять, когда я мешал больше: когда отстаивал право Бальчуна стать руководителем УЗ наперекор всем или теперь, когда требую от польской команды работать прозрачно, эффективно и системно, а не заниматься интригами и кулуарными договоренностям", - отметил В.Омелян.

Напомним, как сообщал УНН, В.Омелян недоволен скоростью проведения реформ "Укрзализныци".

Также напомним, в "Укрзализныце" заявили о нехватке подвижного состава.

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