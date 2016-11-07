Министр В.Омелян требует от польской команды "Укрзализныци" эффективной работы

Таким сообщением министр отреагировал на заявления Главы правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна о том, что профильное ведомство не способствует реформе УЗ.

"Так и не могу понять, когда я мешал больше: когда отстаивал право Бальчуна стать руководителем УЗ наперекор всем или теперь, когда требую от польской команды работать прозрачно, эффективно и системно, а не заниматься интригами и кулуарными договоренностям", - отметил В.Омелян.

Напомним, как сообщал УНН, В.Омелян недоволен скоростью проведения реформ "Укрзализныци".

Также напомним, в "Укрзализныце" заявили о нехватке подвижного состава.