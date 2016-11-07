Міністр В.Омелян вимагає від польської команди "Укрзалізниці" ефективної роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив про те, що вимагає від польської команди “Укрзалізниці” працювати прозоро, ефективно і системно, а не займатися інтригами і кулуарними домовленостями. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Таким дописом міністр відреагував на заяви Голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Войцеха Балчуна про те, що профільне відомство не сприяє реформі УЗ.
“Так і не можу зрозуміти, коли я заважав більше: коли відстоював право Бальчуна стати керівником УЗ наперекір усім чи тепер, коли вимагаю від польської команди працювати прозоро, ефективно і системно, а не займатися інтригами і кулуарними домовленостями”, — зазначив В.Омелян.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, В.Омелян незадоволений швидкістю втілення реформ “Укрзалізниці”.
Також нагадаємо, в “Укрзалізниці” заявили про нестачу рухомого складу.