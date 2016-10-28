Министр соцполитики А.Рева задекларировал почти 170 тыс. гривен зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр социальной политики Украины Андрей Рева задекларировал свои доходы за 2015 год. Декларация размещена в официальном реестре е-деклараций, передает УНН.
Согласно декларации в прошлом году Андрей Рева получил заработную плату в сумме 168 тыс. 635 грн, а его жена 68 тыс 116 грн. Также получал пенсию, общей суммой 18 тыс. 619 грн.
В прошлом году он имел наличные средства на сумму 136 тыс. грн.
Также А.Рева имеет средства на банковском счете 3 тыс. 964 грн, а его жена - 1 тыс. 106 грн.
Как отмечается в декларации А.Рева владеет 1/4 квартиры в Виннице, общей площадью 64 кв.м, которая также находится в собственности жены, матери и Стопинчук Натальи Андреевны.
Его мать собственник земельного участка в Винницкой области общей площадью 571 вк.м и садового дома площадью 31 кв.м.
Как сообщал УНН, Министр информационной политики задекларировал три квартиры и два земельных участка в Киеве.