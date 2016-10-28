Міністр соцполітики А.Рева задекларував майже 170 тис. грн зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр соціальної політики України Андрій Рева задекларував свої доходи за 2015 рік. Декларація розміщена в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.
Згідно з декларацією минулого року Андрій Рева отримав заробітну плату у сумі 168 тис. 635 грн, а його дружина 68 тис 116 грн. Також отримував пенсію, загальною сумою 18 тис. 619грн.
У минулому році він мав готівкові кошти на суму 136 тис. грн.
Також А.Рева має кошти на банківському рахунку 3 тис. 964 грн, а його дружина — 1 тис. 106 грн.
Як зазначається в декларації А.Рева володіє 1/4 квартири у Вінниці, загальною площею 64 кв.м, яка також перебуває у власності дружини, матері та Стопінчук Наталії Андріївни.
Його мати є власником земельної ділянки у Вінницькій області загальною площею 571 вк.м та садового будинку площею 31 кв.м.
Як повідомляв УНН, Міністр інформаційної політики задекларував три квартири та дві земельні ділянки в Києві.