Министр рассказал, какие операции прекращены в больницах из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Из-за коронавируса в Украине прекращено проведение плановых госпитализаций и операций, кроме тех, которые являются обязательными для проведения по жизненным показаниям. Об этом в эфире программы "Свобрда слова" сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает УНН.
“У нас прекращены плановые операции, плановая госпитализация. Кроме операций и госпитализаций, которые скажем так, по жизненным показателям обязательны к исполнению. Это онкозаболевания, роды, остальные операций, оперативных вмешательств и госпитализации, которые нельзя отложить. Если есть плановая госпитализация и плановые операции, которые возможно отсрочить, они будут отсрочены. Эта норма действует на территории регионов с оранжевым уровнем опасности от начала адаптивного карантина”, — рассказал министр.
Ранее Степанов рассказал, что ни в одной из областей Украины не заполнены 100% коек для больных на COVID-19.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 469 018 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8565 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.