Міністр розповів, які операції припинено у лікарнях через коронавірус

“У нас припинено планові операції, планова госпіталізація. Крім тих операцій і госпіталізацій, які скажімо так, по життєвим показникам обов’язкові до виконання. Це онкозахворювання, пологи, решта операцій, оперативних втручань і госпіталізації, які не можна відтермінувати. Якщо є планова госпіталізація і планові операції, які можливо відтермінувати, вони будуть відтерміновані. Ця норма діє на території регіонів з помаранчевим рівнем небезпеки від початку адаптивного карантину”, — розповів міністр.

Раніше Степанов розповів, що у жодній з областей України не заповнено 100% ліжок хворими на COVID-19.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 469 018 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 565 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.