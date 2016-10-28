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15 марта, 19:03 • 116195 просмотра

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15 марта, 13:44 • 169726 просмотра

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Министр образования хранит средства в банке "Хрещатик" - декларация

Министр образования хранит средства в банке "Хрещатик" - декларация

Киев • УНН

 • 8147 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министра образования и науки Лилия Гриневич задекларировала 200 тыс. грн на депозите в банке "Хрещатик". В собственности министра есть квартира и земельный участок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на электронную декларацию опубликованную на сайте НАПК.

В собственности министра есть квартира в Киеве площадью 83,4 кв.м. и земельный участок в Бородянском районе Киевской области площадью 1196 кв.м., а также 25% квартиры площадью 102,7 кв.м. (муж и сын министра совладельцы этой квартиры).

В собственности мужа Л.Гриневич находится земельный участок площадью 1200 кв.м. в с. Великая Снетинка Фастовского района Киевской области.

Министр имеет авто Nissan Tiida 2008 года. Также она задекларировала казначейское обязательство номинальной стоимостью в тысячу гривен.

Как народный депутат Л.Гриневич заработала чуть больше 80 тыс. грн, также она задекларировала заработок от преподавательской деятельности в Киевском университете им. Б.Гринченко - 30 тыс. грн и 10 тыс. 500 грн за рецензирование (Международный фонд исследований образовательной политики), проценты по депозиту в банке "Хрещатик" - 41 тыс. 504 грн, компенсация стоимости проезда - 3 тыс. 683 грн и средства, связанные с выполнением депутатских полномочий в сумме 80 тыс. 559 грн. Ее муж получил зарплату в сумме 94 тыс. 379 грн и проценты по депозиту в банке "Хрещатик" - 45 тыс. 655 грн.

Также министр образования указала в электронной декларации 18 тыс. долл. наличности, 200 тыс. грн на депозите в банке "Хрещатик", а муж - 15 тыс. долл. наличных и 220 тыс. грн на депозите в банке "Хрещатик".

Также Л.Гриневич под залог квартиры в 2014 году взяла кредит в "Ощадбанке" в сумме 708 тыс. 708 грн, заплатив 84 тыс. 009 грн процентов по кредиту и 36 тыс. 147 грн.

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