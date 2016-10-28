Міністр освіти зберігає кошти у банку “Хрещатик” — декларація
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністра освіти на науки Лілія Гриневич задекларувала 200 тис. грн на депозиті у банку “Хрещатик”. У власності міністра є квартира та земельна ділянка. Про це УНН повідомляє з посиланням на електронну декларацію опублікованої на сайті НАЗК.
У власності міністра перебуває квартира у Києві площею 83,4 кв.м. та земельна ділянка у Бородянському районі Київської області площею 1196 кв.м., а також 25% квартири площею 102,7 кв.м. (чоловік та син міністра також володію кожен по чверті цієї квартири).
У власності чоловіка Л.Гриневич перебуває земельна ділянка площею 1200 кв.м. у Великих Снігах Фастівського району Київщини.
Міністр має авто Nissan Tiida 2008 року. Також вона задекларувала казначейське зобов’язання номінальною вартістю в тисячу гривень.
Як народний депутат Л.Гриневич заробила трохи більше 80 тисяч грн, також вона задекларувала заробіток від викладацької діяльності у Київському університеті ім..Б.Грінченка — 30 тис. грн та 10 тис. 500 грн за рецензування (Міжнародний фонд досліджень освітньої політики), відсотки по депозиту в банку “Хрещатик” — 41 тис. 504 грн, компенсація вартості проїзду — 3 тис. 683 грн та кошти, пов’язані з виконанням депутатських повноважень в сумі 80 тисяч 559 грн. Її чоловік отримав зарплату в сумі 94 тис. 379 грн та відсотки по депозиту в банку “Хрещатик” — 45 тис. 655 грн.
Також міністр освіти вказала в е-декларації 18 тисяч доларів готівки, 200 тисяч грн на депозиті в банку “Хрещатик”, а чоловік — 15 тисяч доларів готівки і 220 тисяч грн на депозиті в банку “Хрещатик”.
Також Л.Гриневич під заставу квартири в 2014 році взяла кредит в “Ощадбанку” в сумі 708 тисяч 708 грн, заплативши 84 тисяч 009 грн відсотків по кредиту і 36 тисяч 147 грн.